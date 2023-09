Welke impact heeft de toename in ontwikkelingsactiviteit op Cardano?

Toename in ontwikkelingsactiviteit

Cardano heeft een drukke week achter de rug, wat duidelijk terug te zien was in de wekelijkse development update. Zonder in te gaan op de technische details, zijn er updates uitgevoerd voor de Lace wallet, is de prestatie van mempools verbeterd en is er gewerkt aan de interface van de decentralised application (dApp) store. Een aanzienlijk deel van de ontwikkelingsactiviteit was het resultaat van workshops in Frankrijk waaraan de Hydra en Mithril teams van Cardano deelnamen.

Een stijging in ontwikkelingsactiviteit en het aantal actieve ontwikkelaars is doorgaans een positief signaal voor de langetermijngezondheid van een project. Echter, de impact op de korte termijn van de ADA koers is minder voorspelbaar en kan afhankelijk zijn van verschillende factoren.

Daling aantal actieve adressen

Het is opmerkelijk dat, ondanks de toegenomen ontwikkelactiviteit, het aantal actieve adressen is afgenomen. Dit kan diverse oorzaken hebben,…