Welke fondsen zitten groot in ARM?

ARM Holdings (ARM) ging in september naar de beurs maar de kersverse notering aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq heeft de Britse chipontwikkelaar nog weinig succes gebracht. De koers is na een kortstondige stijging teruggezakt naar omstreeks de introductieprijs van $51 per aandeel. De beursgang was groot nieuws en de markt keek bijzonder uit naar wat er zou gebeure, want het was alweer een tijd geleden dat er een beursgang van dee omvang plaatsvond.

Juist daarom stapten ook beleggingsfondsen in om maar niets van het spektakel te missen. Na de volatiliteit van de eerste dagen en weken inventariseert Morningstar welke beleggingsfondsen een positie hebben in ARM en hoe groot die is binnen hun totale beleggingsportefeuille.

Inmiddels volgt Morningstar het aandeel ARM met een Wide Moat rating en een Fair Value van $34 per aandeel. Lees hier de visie van Morningstar-analst Javier Correonero die binnen Morningstar’s aandelenreserchteam de chipsector volgt. Hij legt in een apart…

