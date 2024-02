Welke coureur zit bij welk team?

De coureur speelt in de autosport een cruciale rol. De wagen kan nog zo goed zijn, met een rijder zonder talent achter het stuur zal succes uitblijven. Andersom geldt hetzelfde: een topcoureur haalt meer uit de auto dan er eigenlijk in zit.

Het is dan ook meer dan logisch dat Formule 1-teams altijd op zoek zijn naar de grootste talenten in de sport. Jaarlijks worden er miljoenen geïnvesteerd in de potentiële wereldsterren van de toekomst. Met talentenprogramma’s worden jonge talenten al op vroege leeftijd opgepikt en begeleid, in de hoop dat een fabrikant of team de concurrentie te vroeg af is en jaren later kan profiteren van de beste rijders.

Welke talenten staan bij welk team onder contract? We maken een rondje langs de talentenprogramma’s van de Formule 1-teams.

Liam Lawson, Hitech Grand Prix, Jehan Daruvala, Carlin Foto: Formula Motorsport Ltd

De junioren van Red Bull Racing en AlphaTauri