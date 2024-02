Welke belastingvrije vergoedingen mag je werkgever uitkeren?

Het is inmiddels 2024. En zoals ieder jaar is er weer het een en ander verandert op het gebied van al-dan-niet belastingvrije vergoedingen die een werkgever mag uitkeren. Omdat veel Support Professionals een rol spelen op HR-gebied binnen hun bedrijf, en dit bovendien voor jezelf als werknemer ook heel handige informatie kan zijn, hebben wij de belangrijkste veranderingen in 2024 voor je op een rijtje gezet.

#1 De reiskostenvergoeding

In 2023 steeg de onbelaste reiskostenvergoeding al van € 0,19 naar € 0,21 cent per kilometer. In 2024 wordt dit bedrag verder verhoogd naar € 0,23 cent per kilometer. Het maakt daarbij overigens niet uit met welk vervoermiddel deze kilometers afgelegd worden. Wanneer een werkgever dus een actief ‘groen’ mobiliteitsbeleid voert, kan er bijvoorbeeld gedifferentieerd worden door fietskilometers hoger te vergoeden dan autokilometers.

Vergoeding voor OV-abonnementen

Zolang een werkgever kan aantonen dat een OV-abonnement ook zakelijk…