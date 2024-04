Welk Figuur Heb Ik?

Ieder lichaam is anders, zo ook elke BH. Het is soms lastig om in te schatten wat goed bij jouw lichaam past. Daar kunnen wij jou tips over geven! Zo accentueert bepaalde lingerie jouw figuur op een mooie manier. Een merk dat jou mooi laten voelen is PrimaDonna. Dit merk staat bekend om haar fijne pasvorm en mooie ontwerpen. Je vindt gegarandeerd jouw match! Na het lezen van deze blog weet jij precies wat bij jou past!

Appelfiguur

Een appelfiguur wordt herkent aan het volume op het bovenlichaam. Zo zijn de schouders breder in verhouding tot de heupen. Vaak heb je dan een korter bovenlichaam en dunne benen. Hierbij raden wij aan om het accent meer op de onderkant van je lichaam te leggen. Zo is een tailleslip bij dit figuur erg passend. Hierdoor wordt je taille juist versterkt. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor de Devdaha collectie van PrimaDonna. Deze heeft een prachtige kleur die jou laat stralen!

Omgekeerde peer figuur

Bij een omgekeerde peer figuur zijn de schouders over het algemeen wat breder dan de heupen. De taille is vrijwel recht. Ook bij dit lichaamsfiguur raden wij aan om de nadruk op het onderlichaam te leggen. Dit kan je doen door een opvallende kleur te kiezen en de bovenkant juist wat rustiger te houden. Het maakt hierbij niet uit of je voor een tailleslip gaat of een rioslip. De keuze is aan jou! Voor de bovenkant zou je de keuze kunnen maken voor een balconette BH. Een voorbeeld van een mooie lingerie die opvalt is de Sophora collectie van PrimaDonna Lingerie.

Peerfiguur

Een peerfiguur wordt ook wel een A-figuur genoemd. Dan zijn je heupen breder dan je schouders. Hierbij is het van belang om het bovenlichaam meer te accentueren. Een plunge BH die opvallend is, komt bij dit figuur goed tot zijn recht. Hierdoor lijken je schouders breder en leg je daar dus de aandacht op. Een leuke optie is de Agathe collectie van Empreinte. Deze felroze kleur trekt de aandacht!

Rechthoekig figuur

Een sterk kenmerk aan een rechthoekig figuur is dat je schouders en heupen dezelfde breedte hebben. Er is geen duidelijke taille en je borsten en billen zijn niet extreem groot. Het beste is om voor opvallende boven- en onderstukken te gaan. Hierbij kan je denken aan opvallende prints, kleuren, strikjes of franjes. De aandacht wordt dan naar je lingerie getrokken. De Morgan collectie van Elomi Lingerie is daar perfect voor! Deze heeft felle kleuren én een opvallend print. Match made in heaven!

Zandloperfiguur

Bij een zandloperfiguur zijn je schouders en heupen even breed. Ook is je taille vaak smaller, hierop moet juist het accent gelegd worden. Een effen en rustige kleur werkt hier het beste. Een balconette of hartvorm BH is dan ook passend bij dit lichaamsfiguur. De Louie collectie van Marie Jo is neutraal en glad. Hierdoor past deze overal onder en accentueert het jouw lichaam.

Nu je weet welke soorten lichaamsfiguren er zijn, ga jij vanaf nu altijd op je best gekleed. Je accentueert bepaalde lichaamsdelen, waardoor jij je alleen maar goed voelt over jezelf. Het is ook belangrijk om voor iets te kiezen, waar jij je goed bij voelt!