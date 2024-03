Wekelijkse terugblik Cardano: Nieuwe inflatie-data voor centrale banken

Deze week werden de Amerikaanse cijfers voor de eerste werkloosheidsaanvragen en de inflatie voor persoonlijke uitgaven voor consumptie (PCE-inflation) gepubliceerd. Met name dit laatste cijfer, dat wordt beschouwd als de voorkeursmaatstaf voor inflatie door de Federal Reserve, zorgde voor opluchting in de markt. De Visie van Pim van Rooijen, Portfolio Management Cardano.

Het PCE-cijfer omvat een breed scala aan goederen en diensten en is gebaseerd op de uitgaven van huishoudens, bedrijven en overheidsinstanties. Daarnaast geeft het in vergelijking met CPI-inflatie wat minder weging aan de kosten van wonen en gebruikt het geen vaste indexgewichten voor bepaalde uitgaven. Er was namelijk sprake van enige vrees dat de inflatie opnieuw zou versnellen en ervoor zou zorgen dat de Fed renteverhogingen veel langer uitstelt. Of erger nog, weer zou beginnen met het verhogen van de tarieven. Maar, de cijfers lagen in lijn met de verwachtingen en de PCE- kerninflatie bedroeg 0,4% op maandbasis…