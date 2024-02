‘Weet niet wat ik zie, schandalig!’

Supporters van FC Twente hebben met woede gereageerd op de beslissing van scheidsrechter Allard Linthout om Feyenoord vlak na de rust een strafschop te geven. Lars Unnerstall wist de penalty van te keren, maar bij de Twentse supporters heerst woede en onvrede over de beslissing van de abritrage.

Lindhout legde de bal zondagmiddag op de stip, nadat Feyenoord-aanvaller Igor Paixão naar de grond ging in het strafschopgebied. De Braziliaan ging vol voor de strafschop en, als het er al een was, was het een licht gegeven strafschop voor de Rotterdammers. De VAR riep Lindhout niet naar de kant, waardoor de beslissig van de arbiter bleef staan. Vanaf elf meter faalde Giménez vervolgens hopeloos met een matige penalty.



Op sociale media reageren FC Twente-supporters, maar ook fans van andere clubs, met onbegrip voor de gegeven strafschop voor Feyenoord: “Zelfs de VAR in Zeist heeft kuipvrees, dit was nooit een penalty, gerechtigheid ook dat er werd…

