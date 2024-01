Weerstanden AEX; bankroet Chinese schaduwbank Zhongzhi

Aandelenmarkten wachten op de stroom van kwartaalcijfers. Tot dan wellicht een matige druk op de koersen. Voor de AEX ligt steun op 766 en 740.

Een opsteker is wellicht de omzet van bio-bedrijf Pharming dat volgens voorlopige cijfers een omzetgroei heeft gerealiseerd van 20%. Vooral de omzetstijging van 10% bij het geneesmiddel Ruconest stimuleerde de verkopen. Minder positief is de faillissementsaanvraag van de Chinese schaduwbank Zhongzhi Enterprise Group vanwege onder meer de vastgoedcrisis in China. “We verwachten geen reddingsoperatie van de overheid, aangezien veel Zhongzhi-producten niet-standaard vermogensbeheerproducten zijn die al lang werden ontmoedigd of verboden door Chinese toezichthouders; sommige zijn vergelijkbaar met een Ponzi-schema”, vertelde Zerlina Zeng, senior kredietanalist bij CreditSights aan CNBC’s Squawk Box Asia. Veel grijs geld werd gestald bij Zhongzhi. Dat zal niet worden opgevraagd uit angst dat de overheid gaat vragen hoe zij aan het geld zijn…