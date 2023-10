Weer minder klanten en bezorgde maaltijdboxen bij HelloFresh

Leestijd: < 1 minuut

HelloFresh rapporteerde donderdag een daling in zowel klantenaantallen als omzet over de afgelopen drie maanden. Dit volgt op een soortgelijke trend die het Duitse maaltijdboxbedrijf ook al in het tweede kwartaal van dit jaar ervoer.

Oorzaken van de Daling Niet Bekendgemaakt

Het bedrijf heeft niet gespecificeerd waarom er een afname is in de cijfers. Echter, een mogelijke reden zou kunnen zijn dat consumenten door de hoge inflatie minder uitgeven aan maaltijdbezorging. Dit is een scenario waar maaltijdbezorgers zoals HelloFresh eerder ook mee te maken hadden. In de maanden juli, augustus en september werden er 28 miljoen maaltijdboxen besteld door klanten van HelloFresh, wat een daling van 3,6 procent betekent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, waarin ruim 29 miljoen bestellingen werden geplaatst.

In het afgelopen kwartaal boekte het bedrijf een klantenbestand van ruim 7 miljoen, wat 5,9 procent lager is dan een jaar eerder. Er werd een…