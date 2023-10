Weer financiele klapper voor Monica Geuze. Zie foto’s

De winst moet ze delen met haar ex Lars Veldwijk. die er net is uitgeschopt bij zijn voetbalclub in Korea

Monica Geuze heeft haar appartement in Vinkeveen, dat zij in 2018 kocht met haar toenmalige vriend Lars Veldwijk, te koop gezet voor een vraagprijs van 648.000 euro. Vorig jaar vroeg Monica nog 695.000 euro. MONICA GEUZE VINKEVEEN Zelf kocht zij, samen met voetballers Lars Veldwijk, het optrekje in 2018 voor een prijs van 550.000 euro en liet er een hypotheek van hetzelfde bedrag op vestigen plus een hypotheek van 60.000 euro verstrekt door haar eigen BV. MONICA GEUZE SCHEIDINGSAPPARTEMENT Wat krijgt de koper voor zijn of haar geld? Een exclusieve totaal gerenoveerd luxe appartement met een woonoppervlakte van 157 vierkante meter. Het aantal kamers bedraagt drie, waaronder twee slaap- en 1 badkamer, verdeelt over twee woonlagen. De keuken, met kookeiland, is luxe en voorzien van diverse inbouwapparatuur. Ook is er een eetkamer met…

Lees verder bij www.bekendeburen.nl