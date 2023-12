Weer een Bitcoin daling? Koerscorrectie komt eraan

De populaire analist Credible Crypto waarschuwt op dit moment voor een nogal agressieve koerscorrectie van de Bitcoin koers. De analist denkt dat Bitcoin onderweg is naar een nieuw record, maar dat er in de tussentijd nog van alles gaat gebeuren. In de totale koersgeschiedenis maakte Bitcoin het drie tot vier keer eerder mee dat er een gigantische correctie ontstond voor een grote stijging.

Een nieuw probleem?

In de crypto wereld is het altijd al zo geweest dat er voor iedere actie die er plaatsvindt ook een reactie tegenover staat. Als de verwachting namelijk is dat er een waanzinnige stijging van 100.000 dollar of meer aankomt in een relatief kort tijdsbestek, dan moet je daarnaast ook kunnen accepteren dat er een gelijkwaardige agressieve correctie volgt.

Als je nu goed naar de cijfers kijkt, staat Bitcoin er even niet zo positief voor. De Bitcoin koers is de afgelopen 24 uur met een stevige 3 procent gedaald en tikt momenteel binnen op 42.300 dollar. Zal dit voor problemen…