Weer averij Dortmund en trefzekere Malen, drama Union Berlin duurt voort – Voetbal International

Borussia Dortmund heeft opnieuw puntenverlies geleden in de Bundesliga. Donyell Malen vond tegen FC Augsburg het net, maar zijn goal was niet voldoende voor een overwinning. Bij 1. FC Union Berlin nemen de zorgen onderin nog verder toe.

Dortmund plaatste zich woensdag als groepswinnaar in een groep met Paris Saint-Germain, AC Milan en Newcastle United voor de achtste finales in de Champions League, maar in de Bundesliga gaat het nog niet bepaald voorspoedig. De achterstand op lijstaanvoerder Bayer Leverkusen is al fors en op bezoek bij middenmoter FC Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw in de basis, kwam BVB halverwege de eerste helft in de problemen.