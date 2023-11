Week van de Belegger 2023 met een gongslag geopend

Vanochtend is de Week van de Belegger geopend middels een gongslag bij Euronext in Amsterdam. Een week lang wordt de particuliere belegger ondersteund met kennis op het gebied van persoonlijke financiën. Het sluitstuk van de week vormt de BeleggersFair op vrijdag 10 november.

De traditionele gongslag op Beursplein 5 werd vandaag gegeven door Martijn Develing, online redacteur bij uitgever en initiatiefnemer TRIPLE i. Hij opende daarmee niet alleen de Amsterdamse beurs, maar ook de Week van de Belegger (3 tot en met 10 november). Gedurende deze week zijn er landelijke activiteiten waarin antwoord gegeven wordt op de toenemende vraag naar kennis en informatie op het gebied van persoonlijk financiën. Zo krijgen consumenten bijvoorbeeld de mogelijkheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de Amsterdamse beurs.

De week eindigt op vrijdag 10 november met de BeleggersFair in de Amsterdamse Beurs van Berlage. De BeleggersFair is het grootste beleggersevenement in Nederland en…