Wedbsuh Securities | Cisco zet concurrentie buitenspel

Cisco Systems kondigde op 21 september de overname aan van Splunk. Cisco biedt $157 per aandeel (30% boven de slotkoers van 20 september) en waardeert het Amerikaanse AI-cybersecuritybedrijf daarmee op $28 mrd, wat de grootste acquisitie van de telecommunicatie- en netwerkspecialist ooit is. De transactie wordt naar verwachting aan het einde van het derde kwartaal van 2024 afgerond.



Cisco wil zich met de overname wapenen tegen potentiële beveiligingsrisico’s als gevolg van het toenemende gebruik van kunstmatige intelligentie. Wedbush Securities wijst erop dat Cisco zich richt op de volgende generatie op AI-gebaseerde software en de overname van het goed aangeschreven platform van Splunk maakt dit in hun ogen een goed doordachte strategische zet. Met deze acquisitie heeft Cisco volgens…