‘We zaten op de schommel’ – Voetbal International

Andries Jonker is 61 jaar en heeft gewerkt in de absolute top van het voetbal, maar de bondscoach van de Nederlandse damesploeg beleefde op gewoon een ijzige dinsdagavond in Tilburg één van zijn meest memorabele voetbalavonden. De Amsterdammer was na afloop uiteraard goedgemutst.

De wedstrijd tegen België werd in het slot een wedstrijd tegen Engeland, met de Belgische dames meer als hindernis dan als daadwerkelijke tegenstander. Het ticket voor de Final Four zweefde tussen Tilburg en Glasgow, maar met de allerlaatste aanval van de wedstrijd trok Nederland aan het langste eind . Jonker besprak het bij de NOS.

‘Je ziet de emoties van links naar rechts gieren. Toen Engeland scoorde was het klaar, moesten we weer naar voren, en dan valt-ie toch nog. Dat is het allermooiste aan sport, dit vergeet je je leven niet. Dit is mooi. Dit is de geschiedenis van dit team: uit het niets Europees kampioen, langzaam weggezakt en op de weg terug naar de top. Er is nog steeds een gretigheid:…