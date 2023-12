‘We speelden geweldig’ – Voetbal International

Diego Alonso heeft er nog steeds vertrouwen in dat hij voor de ommekeer kan zorgen bij Sevilla. De balans na de nederlaag tegen PSV stemt somber: Sevilla won slechts één keer in de negen duels met de Uruguayaanse coach aan het roer.

De stemming buiten Estadio Ramón Sánchez Pizjuán was ronduit grimmig na de nederlaag tegen de Eindhovenaren . Het geduld raakte op na wéér een teleurstelling. Het verlies van woensdagavond betekende dat de Spanjaarden niet meer kunnen overwinteren in de Champions League. Waar fans hun onvrede lieten blijken, probeerde Alonso in de perszaal rust uit te stralen, nadat hij veel later dan gebruikelijk was verschenen voor de persconferentie.

‘Ik heb vertrouwen in de spelers en in de club. We zijn in staat om het veel beter te doen dan we tot nu toe gedaan hebben’, begon de trainer. ‘De resultaten zijn nog niet zoals ze moeten zijn, maar ik heb vertrouwen in mezelf. Iedereen bij de club heeft het verdiend om deel uit te maken van Sevilla, zowel de…