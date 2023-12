‘We hebben nog niks’ – Voetbal International

‘De 42 punten die we nu hebben, zijn voor mij belangrijker, maar dit hebben de spelers wel verdiend’, vertelde Maes bij ESPN. ‘Ze mogen hiervan genieten, we hebben een mooie serie achter de rug. Vandaag begonnen we niet goed. We waren niet agressief genoeg. De redding van Joshua Smits was een kantelpunt in de wedstrijd. Na de goal viel een bepaalde druk weg en zag je dat we toch best goed kunnen voetballen. Dan zie je het Willem II dat ik graag wil zien.’