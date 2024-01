‘We hadden gelijk’ – Voetbal International

De UEFA besloot City in februari 2020 voor twee seizoenen uit te sluiten van Champions League-voetbal en legde een boete op van dertig miljoen euro. De Europese voetbalbond stelde vast dat de Engelse club de Financial Fair Play-regels had overtreden en misleidende informatie had verstrekt.

City ging in beroep tegen de maatregelen van de UEFA: de schorsing van twee seizoenen werd door het CAS opgeheven en de boete werd verlaagd naar tien miljoen euro. In februari 2023 werd City ook door de Premier League beschuldigd van 115 overtredingen van de Financial Fair Play-regels in de periode 2009-2018. City ontkende de aantijgingen en het onderzoek naar de vermeende overtredingen is nog gaande.

Zaak verloren

Hoewel het CAS de UEFA niet in het gelijk stelde, vindt UEFA-voorzitter Ceferin dat de Europese bond in zijn recht stond om City aan te pakken. ‘We zijn er nog altijd van overtuigd dat we gelijk hadden. Anders hadden we die maatregelen ook nooit genomen’, zei Ceferin tegenĀ The…

Lees verder bij www.vi.nl