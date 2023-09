WD_BLACK SN770M handheld pc console SSD gaat tot 2TB

Western Digital WD_BLACK SN770M SSD voor handheld PC consoles

Compacte SSD’s zijn samen met de handheld pc’s waar ze voor bestemd zijn een niche in opkomst. Modellen van 1 terabyte zagen we al voorbijkomen, maar de Western Digital WD_BLACK SN770M is er ook in een dubbel zo hoge capaciteit.

In het kielzog van de Steam Deck lijken handheld pc’s een momentje te beleven, al moeten we nog gaan zien hoe bestendig dit fenomeen is zolang Windows 11 de norm is voor besturingssysteem en bediening. Opslag voor die apparaten heeft daardoor ook belangstelling, al is het maar omdat je niet zo maar elke ssd in zo’n ‘console pc’ kan steken. De Western Digital WD_Black SN770M is de eerste die we zien, die leverbaar zal zijn met een capaciteit van 2 terabyte.

Western Digital WD_BLACK SN770M: lekker groot kleintje

De meeste van die apparaten hebben pakweg een halve terabyte opslag aan boord, waar rond de…