Waylon zet Bibi Breijman in het zonnetje: ‘Ik gloei van trots’

Waylon laat via Instagram weten dat hij ontzettend trots is op zijn grote liefde Bibi Breijman . Vandaag komt namelijk officieel haar eerste single uit!

De relatie van Waylon en Bibi Breijman

De relatie van Waylon en Bibi Breijman ging niet altijd over rozen. Waylon heeft namelijk een verschrikkelijk fout gemaakt, dat hij te danken heeft aan zijn demonen. Hij ging vreemd met een andere vrouw, maar Bibi besloot hem hiervoor te vergeven. De relatie van de twee hield stand en sindsdien is het ‘lekker rustig’, vertelde Waylon in een update over de relatie met Bibi. Sindsdien doet hij er alles aan om zijn grote liefde weer voor hem te winnen.

De nieuwe single van Bibi

Bibi Breijman heeft vandaag haar eerst single uitgebracht genaamd ‘Toverdrank’. In februari deelden we al dat ze grootse plannen had en dat ze muziek zou gaan maken. Vandaag is de dag dat ze deze muziek ook eindelijk aan ons kan laten horen. “Een liefdesliedje dat vorig jaar mijn brein in danste toen ik voor het…