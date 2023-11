Waylon en Bibi verhuizen naar dit pand in Hilversum. Zie foto’s

Bibi Breijmans en Waylon hebben zoals bekend een relatiecrisis doorgemaakt, nadat bekend werd dat de zanger vreemd zou zijn gegaan. Bibi besteedt in haar boek aandacht aan deze periode.

BIBI BREIJMANS EN WAYLON DEN HAAG

Ook vertelt ze dat ze in die tijd juist had besloten bij hem te blijven. Maar toch is er enige verwarring ontstaan. Meerdere malen is zowel Waylon als Bibi gesignaleerd in haar pand in deĀ Vruchtenbuurt in Den Haag.

En nader onderzoek van bekendeburen wijst uit dat het bedrijf Labour Road B.V. van Waylon alsmede BB Media & Entertainmet B.V. van Bibi in de Kamer van Koophandel staat geregistreerd als “bezoekadres”.

KANTOOR BIBI EN WAYLON HILVERSUM

Maar ………… beide bedrijven hebben ook kantoorruimte gehuurd in Hilversum. Ook dat staat te lezen bij de Kamer van Koophandel. De huur bedraagt 28.000 euro per jaar. Het aantal vierkante meters bedraagt 180.

Bibi en Waylon zijn dus verhuisd vanuit de villa van Waylon naar dit kantoor, maar hebben zich…