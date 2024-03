Waterstofauto van TU Delft naar Elfstedentocht

Afgelopen jaar heeft de Eco-Runner XIII van het Delftse TU studententeam een verbluffend record neergezet van een tocht van 2.488,5 km van een auto die werd aangedreven door slechts 1 kilo waterstof. Dit jaar zijn de plannen van het nieuwe team nog groter. De plannen zijn namelijk om zulke waterstofauto’s ook daadwerkelijk de openbare weg op krijgen.

Waterstofauto’s, hoe werkt dat eigenlijk?

Waar de meeste auto’s nog steeds worden aangedreven door vervuilende brandstoffen zoals diesel of benzine, moet een waterstofmotor de toekomst van autorijden worden. Velen geloven zelfs dat dit een betere oplossing is dan elektrisch rijden. Waterstofauto’s zijn volledig elektrische auto’s. Het enige verschil met conventionele elektrische auto’s is de manier waarop energie wordt opgeslagen.

Een waterstofauto haalt zijn energie uit waterstof. Hierbij is geen verbranding nodig, maar wordt de elektriciteit gehaald uit een chemische reactie die plaatsvindt wanneer…