Waterstof als schone brandstof: de voor- en nadelen op een rij

Duurzaam reizen wint aan populariteit, waarbij voertuigen met alternatieve brandstoffen steeds meer worden gezien als de toekomst. Zo hebben waterstofauto’s hun intrede gedaan op de automarkt en beloven zowel het milieu als de Europese Unie te profiteren. Tegelijkertijd neemt de productie van groene waterstof snel toe, wat dreigt te leiden tot overcapaciteit. In dit artikel lees je de opkomst van waterstofauto’s en gaan we dieper in op de voor- en nadelen van het gebruik van waterstof.

Wat is waterstof?

Waterstof is een chemisch element dat niet van nature op aarde voorkomt. Daarom is het noodzakelijk dat mensen waterstof zelf produceren. Waterstof ontstaat door het splitsen van water (H₂O) in zuurstof (O₂) en waterstofgas (H₂). Dit proces vereist aanzienlijke energie-input.

Overcapaciteit van waterstof in China

De verwachting is dat de productie van groene waterstof in China veel sneller zal toenemen dan de vraag naar deze brandstof. China heeft…