Watches of Switzerland krijgt flinke tik na overname concurrent

Beleggers vrezen dat Watches of Switzerland door die stap voortaan flink wat omzet zal mislopen. Het Britse bedrijf haalt 55% van zijn inkomsten uit de verkoop van Rolex-horloges. Rolex was tot nog toe niet in de retailmarkt actief, maar verkoopt zijn producten via verdelers als Watches of Switzerland en Bucherer.



Bij Bucherer deed zich een opvolgingsprobleem voor omdat de intussen 86-jarige Jörg Bucherer, de kleinzoon van oprichter Carl Bucherer, geen directe erfgenamen heeft. Rolex koos er daarop voor om de operationele controle van een van zijn belangrijkste verdelers zelf in handen te nemen.

Nu Bucherer onder de paraplu van Rolex terechtkomt, wordt gevreesd dat de quota voor andere verdelers…