Wat zijn de verschillen tussen de black belt en green belt trainingen van Lean Six Sigma?

Bij veel verschillende bedrijven wordt Lean Six Sigma al toegepast, het is namelijk bedoeld op processen binnen bedrijven te verbeteren. Dit doen ze door een aanpak door te voeren die gestructureerd is, met als doel de efficiënte te verhogen.

Als je je wilt specialiseren in Lean Six Sigma, dan kun je belt trainingen volgen, je hebt de zogenoemde “Green belt” en “Black belt” trainingen. Hieronder vertellen we je wat de verschillen zijn tussen deze green belt en black belt trainingen.

Green belt

Als je de wereld van de Lean Six Sigma Company in wilt stappen, dan kun je het beste beginnen met de green belt training. Mensen die de green belt al hebben en de training geven, zijn professionals die al de Lean Six Sigma toepassen in hun functionele gebied.

Bij de green belt training krijg je echt meer de basis dingen mee en ga je nog niet per se de diepte in. Vaak werk je als een green belt hebt maar parttime aan projecten die met Lean Six…