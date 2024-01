Wat zijn de belangrijkste e-mailmarketing trends van 2024 voor ondernemers?

Ondanks alle beschikbare sociale media kanalen is e-mailmarketing nog steeds één van de beste manieren om in contact te komen met je doelgroep. In deze e-mails kun je content delen zoals nieuwsberichten, aanbiedingen, bevestiging van aankopen of een tevredenheidsonderzoek. In de meeste mails worden nieuwsberichten gestuurd naar de klant met het laatste nieuws, inclusief aanbiedingen. In de meest ideale situatie wordt de ontvanger van je e-mail je (nieuwe) klant. Wanneer je e-mailmarketing op de juiste manier inzet, kun je op afstand (online) bouwen aan een duurzame relatie.

In het jaar 2024 worden er nieuwe trends verwacht op het gebied van e-mailmarketing. In deze blog lees je de vijf belangrijkste trends.

Trend #1: Gebruik maken van kunstmatige intelligentie

Met behulp van openingspercentages kan je inzien hoeveel ontvangers van de mail jouw gestuurde bericht daadwerkelijk lezen. Aangezien anno 2024 het dagelijkse e-mailvolume gemiddeld meer dan 100 stuks…