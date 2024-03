Wat zijn Besi, ASML en ASMI (nog) waard?

Het aandeel Besi maakte vrijdag een flinke koersval met een daling van 16% naar 149,35 euro.

Voor Samsung en Micron zou minder noodzaak zijn om over te stappen naar zijn nieuwste hybrid bonding systemen, wat natuurlijk een beperking van de afzetmogelijkheden betekent. De Duitse bank Berenberg ziet zich hierdoor gesterkt in zijn koersdoel van 140 euro. En dan is het aandeel nog niet goedkoop met een koers/winst (TTM) van 65. Een derde lager zou meer in lijn liggen met ASML en ASMI.

ASML en ASMI

Een beperking van de groei is ook zichtbaar bij andere bedrijven. ASML is daar heel duidelijk over. Dit jaar geen groei van de omzet maar wel van de investeringen. Er moet daarom flink op de kosten worden bespaard. Het bedrijf heeft werknemers opgeroepen minder te reizen en te besparen op etentjes, en gaat ook minder externe mensen inhuren. “We zijn heel veel aan het investeren en onze capaciteit aan het uitbreiden. Dit wordt een jaar waarin we qua omzet niet groeien, terwijl de kosten…