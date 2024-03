Wat wordt de volgende beursgang na Reddit?

Reddit gaat binnenkort naar de beurs aan de New York Stock Exchange met het tickersymbool RDDT. Het sociale-media platform mikt op ruim $500 miljoen om bij beleggers te kunnen ophalen, wat het bedrijf waardeert op $6,4 miljard.

Deze aanstaande initial public offering (IPO) is het eerste grote social media bedrijf sinds Pinterest (PINS) in 2019. In de tussentijd waren er echter ook andere nieuwe noteringen die de aandacht trokken, zoals in de afgelopen maanden Arm Holdings (ARM), Instacart (Maplebear) (CART), Klaviyo (KVYO) en de Duitse schoenmaker Birkenstock (BIRK).

Zij slaagden er geen van allen in om de IPO-markt aan te wakkeren Daarom wordt de beursgang van Rediit een test case voor de markt, zegt Morningstar’s Europese markt strateeg Michael Field: “Een succesvolle IPO kan anderen verleiden om er ook eens naar te kijken. Maar het is lastig te zeggen os het een succes zal worden en of de bereidheid er is bij bedrijven. Enerzijds staan de aandelenmarkten op all-time highs,…

Lees verder bij www.morningstar.nl