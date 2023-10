Wat voor een ‘baas’ heb jij?

Ze zijn overal. In ieder bedrijf vind je er een of meerdere: leidinggevenden. We noemen ze in deze column voor het gemak even bazen. Wel zo duidelijk. Hij of zij is immers de baas. De baas over het hele bedrijf of over een afdeling. En soms ook alleen over zichzelf. Bazen, ook vaak Managers genoemd hebben de taak om er voor te zorgen dat een afdeling met medewerkers het beoogde resultaat behaald. Een resultaat in kwantiteit (omzet, winst) en kwaliteit (bijv. klanttevredenheid). Daarnaast moeten ze er ook voor zorgen dat medewerkers het beste uit zichzelf halen. In mijn interim-loopbaan ben ik tot nu toe al veel bazen tegengekomen. Hierbij is me opgevallen dat er veel verschillende soorten bazen zijn. Hiermee bedoel ik dat de ene baas de andere niet is. In deze column heb ik een aantal soorten bazen op een rij gezet:

De micromanager

De micromanager is meestal iemand die met de details bezig is en de hoofdzaak uit het oogt verliest. De micromanager kan zich helemaal…