Wat vindt u van het Topfund Arbitrage Fonds?

Het fonds belegt zowel long als short in EUR, USD, GBP, CAD, AUD, NZD, JPY en CHF en is opgericht door Bryan Houben, een voormalig valutahandelaar bij Rabobank. Doel is om stabiele beleggingsresultaten te behalen tegen lage risico’s onder alle marktomstandigheden.

Sinds de start medio 2020 bedraagt het cumulatief rendement 23,8% na aftrek van alle kosten, ofwel gemiddeld 7,17% per jaar. Op twee maanden na bleef het rendement op maandbasis altijd positief. Daarmee heeft de defensieve strategie zich wel bewezen. Het fonds kan een interessante aanvulling zijn op een goed gespreide portefeuille.

Nadeel is de hoge minimale investering van €100.000, waardoor het fonds niet onder toezicht staat van de AFM. Verder zijn de…