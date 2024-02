Wat vinden analisten van DSM-Firmenich?

DSM-Firmenich AG (DSFIR) sloot op 104 euro na een zeer sterke stijging van 11.4%.

Investtech: “Het aandeel is nooit meer op één dag gestegen sinds we de metingen startten op 7 augustus 2023. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 187 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat vier keer zoveel is als de normale omzet per dag. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel heeft steun rond 92.00 euro.”

Wat denken analisten

