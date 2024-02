Wat staat er in februari op de planning voor crypto?

De eerste maand van 2024 is alweer voorbij gevlogen en er is veel gebeurd. Voor de rest van dit jaar worden er nog steeds allemaal verschillende voorspellingen gedaan, maar om dat goed te begrijpen, moet je eerst duidelijk hebben wat er allemaal al gebeurd is. Daarom lees je hier een korte recap van januari en plannen die er voor februari zijn.

Januari samengevat

De ETH Spot ETF om mee te beginnen, een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om indirect in Ethereum te investeren zonder de cryptocurrency direct te hoeven kopen. Ondanks het enthousiasme rondom deze ETF, wijst recente feedback van investeringsgiganten op een steeds onzekerder toekomstbeeld voor de goedkeuring ervan. Hier begon het jaar natuurlijk mee en daarom onmisbaar in de lijst.

Een ander belangrijk onderwerp is de bijzondere stijging in de koopkracht van stablecoins. Stablecoins, die vaak worden gekoppeld aan stabiele activa zoals de Amerikaanse dollar, bieden een minder volatiele optie voor…