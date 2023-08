Wat Maakt een Lelijke Man? 10x Onaantrekkelijke Eigenschappen

Sorry, heren – iemand moest het jullie vertellen. En erger nog, want we geven deels jou de schuld. Je hebt lelijke mannen gewoonten en je moet veranderen.

Oké, misschien is dat een beetje dramatisch. Maar je bent waarschijnlijk schuldig aan ten minste een paar van deze gewoonten. Dus laten we eens kijken naar de 10 dingen die je onaantrekkelijk maken… en hoe je ermee kunt STOPPEN:

1. Slechte mondhygiëne

We weten dat je liever niet naar de tandarts wilt (wie wel?). Maar je moet wel. Als iemand dichtbij je komt en je hebt een slechte adem, tandvleesontsteking en een vreselijk uitziende holte… dan is dat behoorlijk ontmoedigend. Erger nog, het is vaak een deal-breaker en je ziet er dan uit als een hele lelijke man.

Er kunnen veel dingen misgaan met je tanden en mond. Doe je best om ze te voorkomen. Verzorg ze snel als ze gebeuren. Een lelijke mond maakt een lelijke man.

2. Slechte tafelmanieren

Uit een Brits onderzoek uit 2014 bleek dat 86% van de vrouwen een tweede date met een man zou afwijzen als hij op de eerste date slechte tafelmanieren toonde. Ze zijn gewoon niet bereid om dat te accepteren.

Waarom niet? Omdat slechte tafelmanieren andere slechte eigenschappen suggereren. Misschien ben je op andere manieren onbeleefd. Misschien ben je op andere manieren een sloddervos. Zorg er dus voor dat je goede tafelmanieren kent en beoefent om te voorkomen dat je overkomt als een lelijke man bij potentiële romantische partners.

3. Niet genoeg slaap krijgen

Wat is genoeg slaap? Dat hangt af van het individu. Het hangt ook af van de kwaliteit van je slaap. Je hebt kwaliteit EN kwantiteit nodig. Veel mensen gaan door het leven met slaaptekort en dat richt overal schade aan.

Uit een onderzoek bleek dat slaaptekort je lelijk kan maken. Je krijgt er niet alleen wallen onder je ogen van, maar je huid ziet er ook dof en ongezond uit. Zorg dat je genoeg slaapt, heren.

Naast een goede nachtrust moet je voor een gezonde, aantrekkelijke huid veel water drinken, gezond eten, je huid beschermen tegen de elementen en huidverzorgingsproducten gebruiken die werken.

4. Stress kan van jou een lelijke man maken

Ontspan je. Doe het rustig aan. We zeggen niet dat je op de bank moet gaan liggen – maar stress jezelf gewoon niet. Stress verhoogt je cortisolniveau – en dit maakt je voor andere mensen minder aantrekkelijk.

Natuurlijk, niemand kijkt naar je en denkt: ‘Bah, die lelijke man heeft een cortisolniveau dat de pan uit rijst.’ Maar als mensen een gestresste man zien, beoordelen ze hem instinctief als minder aantrekkelijk.

5. Een onvriendelijke uitstraling

Gemeen zijn. Humeurig zijn. Iemand zijn waar niemand bij in de buurt wil zijn. Als je van binnen een lelijke man bent, gaat je waargenomen FYSIEKE aantrekkelijkheid omlaag.

Sceptisch? Laat ons dit onderbouwen met hard bewijs. In 2014 plakten wetenschappers in China verschillende woorden en zinnen aan foto’s. ‘Deze persoon is fatsoenlijk’. Deze persoon is vriendelijk’. Deze persoon is aardig’. Deze persoon is gemeen’. Foto’s gemarkeerd als ‘gemeen’ werden consequent als minder aantrekkelijk beoordeeld dan DEZELFDE foto’s gemarkeerd met andere woorden.

Wees aardig, heren. Onvriendelijk zijn is een lelijke eigenschap waar je misschien moeilijk van terug kunt komen.

6. Slechte grammatica maakt je een lelijke man

Grote verrassing, toch? Wie had kunnen denken dat grammatica zo belangrijk was? Maar het is zo. In een onderzoek van Match.com onder 5000 mensen was slechte grammatica belangrijker dan alles. Specifieker gezegd, het was veruit het meest voorkomende antwoord op de vraag “Wat maakt een profiel er echt slecht uitzien?”. Zelfs de onderzoekers waren verbaasd.

Natuurlijk is niet elke man van nature een grammaticale nerd. Daar is spellingscontrole voor. En we hebben allemaal wel een vriend die ons wijst op schuine apostrofs of interpunctie. Vraag hem om even naar je profiel te kijken. Hij zal je graag helpen.

Heb je geen goede grammatica? Leer het, heren. Het is belangrijk. We raden je ook aan om je eigen datingprofiel hardop te lezen. Het zal je helpen fouten op te sporen en je een gevoel geven van hoe je ‘klinkt’ voor de lezer.

7. Je asymmetrische kenmerken

We vinden symmetrie aantrekkelijk – als bijvoorbeeld de linkerkant van een gezicht de rechterkant weerspiegelt. Als je een beetje een schuine schouder hebt, of als één kant van je gezicht afhangt of iets anders is dan de andere, wordt dat als minder aantrekkelijk ervaren.

Hoe los je dit op? Je kunt je DNA niet veranderen en we gaan je geen uitgebreide plastische chirurgie aanraden. We hebben een veel snellere en goedkopere oplossing voor je: kleed je op een manier die dat verschil minimaliseert. Als je ene schouder bijvoorbeeld lager is dan de andere, zorg dan de volgende keer dat je een jasje koopt voor wat extra vulling daar.

Misschien heb je wel asymmetrieën die je nooit hebt opgemerkt, dus kijk naar jezelf in de spiegel en stel dat vast. Zorg er alleen voor dat je de stijl niet ten nadele van jezelf gebruikt en iets accentueert wat je niet wilt.

8. Niet creatief zijn

Geen grapje, deze deed ons versteld staan. Uit een onderzoek bleek dat als je jezelf niet als creatief identificeert, je als minder aantrekkelijk wordt gezien.

Creativiteit kan zelfs veel andere eigenschappen compenseren die vrouwen normaal gesproken onaantrekkelijk vinden. Het is een belangrijke indicator van iemand die een geweldige partner voor de lange termijn zou zijn.

Zorg ervoor dat je die creativiteit elke dag gebruikt, heren. Net als je fysieke spieren wordt hij sterker als je eraan werkt. Houd een dagboek bij. Neem een nieuwe hobby, misschien een muziekinstrument. Leer een vreemde taal. Schrijf je in voor een kookcursus. Doe iets waarbij je creatief moet denken. Je zult blij zijn dat je het gedaan hebt.

9. Oneerlijkheid maakt je een lelijke man

Nogmaals – een lelijke man van binnen is een lelijke man van buiten. Het meest aanstootgevende voorbeeld hiervan is een man die liegt. Sterker nog, liegen maakt je FOEI-lelijk. Als mensen weten dat je oneerlijk bent, word je meteen veel minder aantrekkelijk.

10. Niet lekker ruiken

Geen verrassing hier, heren. Vrouwen houden niet van mannen die slecht ruiken. Heb jij een signatuurgeur? De waarheid is… die hebben we allemaal. Zelfs als je niets draagt, verspreid je toch een beetje geur. Mensen kunnen dat oppikken – vooral als je je niet wast. En 99% van hen zal niet blij zijn dat je ruikt als een kleedkamer. Er is een reden waarom we deodorant gebruiken.

Maar geur is een tweezijdige medaille. Het is niet genoeg om gewoon niet meer slecht te ruiken. Ruik goed. Doe wat onderzoek naar de beste colognes voor mannen. Zoek een geweldige signatuurgeur die bij je natuurlijke geur past en leer hoe je die aanbrengt. Zoals met zoveel andere aspecten van stijl, kun je geur in je voordeel gebruiken.

Voelen mooie vrouwen zich aangetrokken tot lelijke mannen?

Dus je vraagt je af of bloedmooie dames verliefd kunnen worden op mannen die, laten we eerlijk zijn, niet bepaald mannelijke modellen zijn? De mannen die door de maatschappij misschien onterecht als “lelijk” worden bestempeld? Nou, liefde en aantrekkingskracht zijn veel meer dan een mooi gezicht of een perfect lichaam.

Dit is hoe het echt zit. Als het gaat om wat vrouwen aantrekkelijk vinden, gaat het om veel meer dan alleen het uiterlijk. Natuurlijk, een gebeitelde kaaklijn of een stel six-pack buikspieren zijn misschien leuk om naar te kijken, maar dat is niet het hele plaatje. Vrouwen hechten veel meer waarde aan persoonlijkheidskenmerken zoals vriendelijkheid, intelligentie en een goed gevoel voor humor. Dus een “lelijke” man die een echte lieverd is of die een vrouw aan het lachen kan maken, maakt misschien meer kans dan een kerel die er alleen maar goed uitziet.

En laten we vooral niet de dingen vergeten die een relatie echt laten werken, zoals gedeelde interesses, compatibiliteit en ouderwets respect. Dus ja, een “lelijke” man kan het hart van een mooie vrouw veroveren als hij die kwaliteiten heeft. Misschien is hij super zelfverzekerd of super succesvol. Misschien is hij gewoon een geweldige vent die weet hoe hij een vrouw goed moet behandelen. Dat zijn de dingen die er echt toe doen.

Dus, in een notendop? Uiterlijk is niet alles. Natuurlijk kan de maatschappij proberen je iets anders wijs te maken, maar de waarheid is dat aantrekkingskracht super ingewikkeld is en afhangt van een heleboel verschillende factoren.

En dat is maar goed ook, want dat betekent dat er voor iedereen iemand is, hoe ze er ook uitzien.

