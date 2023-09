Wat maakt een Acer Swift? De verschillen uitgelegd

Acer Swift beslaat tegenwoordig diverse laptops voor verschillende typen gebruikers en toepassingen. Ze hebben een hoge constructiekwaliteit en de nieuwste techniek als gemeenschappelijk kenmerk.

Wie een beetje bekend was met de verschillende laptoplijnen van Acer wist: Swift, dat zijn de dunne, lichte modellen. Sinds kort werkt dat anders, en zijn er naast de Swift ook de Swift Go, Swift Edge en Swift X. Reden voor ons om eens ons licht op te steken bij Acer.

Laptopfabrikanten pakken het doorgaans anders aan dan automakers:¬†naamgeving. In laptopland weet Acer zich doorgaans te onderscheiden als merk met een tamelijk helder assortiment qua namen. Dat is nog steeds zo, maar er is wel het een en ander veranderd. Zo zagen we al in recente productaankondigingen, en vernamen we ook in gesprek met de mensen achter de producten bij Acer in Den Bosch. De aanleiding waren de diverse nieuwe¬†varianten van de Acer Swift. En passant kregen we ook nieuw inzicht in…