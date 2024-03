Wat je moet weten + inkoopverklaring voorbeeld

Leestijd: 3 minuten

In Nederland gelden bepaalde belastingregels als het om een inkoop gaat. Eén zo’n regel is het opstellen van een inkoopverklaring. Wat dit document inhoudt en waar je op moet letten, zochten wij voor je uit.

In dit artikel vertellen we je alles over een inkoopverklaring, geven we een inkoopverklaring voorbeeld en gaan we in op de inkoopverklaring voor een auto. Lees snel verder om alles te weten te komen over een inkoopverklaring.

Wat is een inkoopverklaring?

Een inkoopverklaring is een verklaring die je moet opstellen voor de belastingdienst als je bij 1 leverancier meer dan € 500 aan goederen koopt. Met deze verklaring kan je dan later aantonen dat je de goederen zonder btw of voorbelasting hebt gekocht.

Waarom is een inkoopverklaring belangrijk?

In het bedrijfsleven kom je meestal niet om een inkoopverklaring heen. Bij het aanschaffen van kantoorspullen of andere goederen kom je al gauw boven de € 500 uit en heb je dus een…