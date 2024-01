Wat is Viscollageen?

Bij het woord collageen denk je vast gelijk aan een strakkere huid. Tegenwoordig is collageen een populair supplement binnen de gezondheidswereld. Van rundercollageen tot viscollageen. Je lichaam maakt het natuurlijk ook zelf aan, maar met supplementen zou je het nog eens extra kunnen aanvullen. Weet wel dat supplementen puur ter aanvulling zijn. Is het terecht dat dit product zo populair is? In dit artikel lees je alles over viscollageen.

Wat is het nou precies?

Collageen is een super belangrijk eiwit in ons lichaam. Het zorgt ervoor dat je huid, haar, nagels, botten en gewrichten stevig en elastisch blijven. Ons lichaam maakt zelf collageen door eiwitten in kleine stukjes, aminozuren, op te delen. Er zijn wel 18 verschillende soorten aminozuren in collageen. Maar voor het maken van collageen heb je ook vitamine C nodig. Zonder vitamine C kan je lichaam geen goed collageen maken. Goed collageen werkt als een beschermlaag voor je huid, het houdt zon en vuil tegen.

Hoezo viscollageen?

Ons lichaam maakt van nature collageen aan, vooral als we jong zijn. Maar na je 25e begint je lichaam minder collageen te maken, en rond je 50e bijna niet meer. Hierdoor wordt je huid slapper en minder elastisch, en kunnen je spieren en gewrichten ook stijver aanvoelen. Om dit tegen te gaan, nemen sommige mensen supplementen met viscollageen. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en maten, zoals in pil- of poedervorm. Het is slim om je te laten adviseren door een arts voordat je een supplement neemt. Sommige mensen nemen gehydrolyseerd collageen. Dat betekent dat het collageen in kleinere stukjes is geknipt door enzymen, waardoor je lichaam het makkelijker kan opnemen en naar verluidt beter werkt. Deze kleinere stukjes noemen we peptiden. Ze denken dat je lichaam deze sneller kan opnemen en dus beter zijn werk kan doen.

Hoe collageen te gebruiken?

Je kunt collageen op allerlei momenten nemen, maar het werkt het best op een lege maag. Veel mensen nemen het ‘s ochtends voor het ontbijt. Als je het later op de dag neemt, probeer dan te zorgen dat je twee uur niks hebt gegeten. Het is ook belangrijk om elke dag op ongeveer hetzelfde moment je collageen te nemen, of dat nu als pil is of als drankje. Zo maak je er een gewoonte van en vergeet je het minder snel. Als je regelmatig vergeet je collageen te nemen, is dat jammer, want ter ondersteuning voor je lichaam kun je deze beter consequent innemen.