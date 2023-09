Wat is uw advies voor Aegon na de cijferpresentatie?

De beurskoers was sinds eind maart met 30% opgeveerd. Over de eerste helft van 2023 boekte Aegon een verlies van €199 mln. De rode cijfers zijn het gevolg van investeringen in de Amerikaanse activiteiten. In de beleggingswereld worden verzekeraars voornamelijk afgerekend op de operationele kapitaalaanwas. Die nam met 13% toe naar €620 mln.



Koopadvies blijft van kracht

In combinatie met de inkomsten uit de verkoop van de Nederlandse tak aan ASR en de stevige buffer Solvency II van 202%, heeft de onderneming alle ruimte om kapitaal met aandeelhouders te delen. Behalve via een aandeleninkoop van €1,5 mrd, gebeurt dat via een verhoging van het interimdividend met €0,03 naar €0,14….