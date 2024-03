Wat is suppletie aangifte en hoe doe je dit?

Leestijd: 3 minuten

Een suppletie is een aanvullende btw-aangifte voor de omzetbelasting, waarin je zaken kunt corrigeren ten opzichte van de reeds ingediende btw-aangifte. Het kan voorkomen dat je bij het indienen van de belastingaangifte een foutje maakt.

Bij het indienen van de aangifte wordt altijd benadrukt dat de ingevulde aangifte niet meer aangepast kan worden. Als je toch wat bent vergeten op te geven of er in de tussentijd iets is gewijzigd, kan je een suppletie indienen.

In dit artikel leggen we je alles uit over een suppletie, gaan we in op de suppletie betekenis en hoe je een suppletieaangifte doet. Lees snel verder om alles te weten te komen over suppletie.

Suppletie betekenis

Een suppletie is dus een aanvullende btw-aangifte voor de omzetbelasting, waarmee je zaken kunt corrigeren ten opzichte van de reeds ingediende btw-aangifte. Als ondernemer moet je elk kwartaal de btw-aangifte doen. Iedereen doet zijn best om dit zo goed mogelijk in te vullen,…