Wat is SEA? SEA marketing voor online succes

Leestijd: 9 minuten

Je vriendin is jarig en ze wil graag een ketting van een merk dat jij niet kent. Wat doe je? Grote kans dat je even Googlt. Nadat je het merk en de ketting gevonden hebt, zoek je naar de beste deal en maak je een keuze. Zo staat Google centraal in menig aankoopproces. Belangrijk dus om hier goed in gevonden te worden. Hoe doe je dit? Wij leggen het je uit!

In dit artikel kijken we samen naar de betekenis van SEA en de verschillende soorten SEA marketing. We verdiepen ons in Google Ads, wat het is en hoe jij hiermee het beste starten kunt.

SEA betekenis

Wat betekent SEA? SEA is de afkorting van Search Engine Advertising. Oftewel het adverteren in een zoekmachine. In de klassieke marketingmix zou het onder promotie vallen. Je maakt betaalde reclame voor jouw producten of diensten. SEA marketing zit heel dichtbij de aankoop. En dat is ook wat SEA marketing zo interessant maakt.

Je bent namelijk in het eindstadium van iemand’s aankoopproces in…