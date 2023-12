Wat is POAS – Van ROAS naar POAS voor winstgevende Ads

Leestijd: 5 minuten

De POAS is een metric waarbij uitgegaan wordt van Profit on Ads spend, oftewel: hoeveel winst ontvang je als je x-euro investeert in Ads. Bij deze metric wordt niet alleen de inkoopwaarde van je product meegenomen, maar als je het goed doet ook de andere kosten van je bedrijf zoals personeel, kantoor en dat soort zaken.

Waar bij Google Ads in het bijzonder jarenlang gewerkt werd met de ROAS (Return on Ads spend) zien we met de wetenschap van nu veel tekortkomingen. In feite stuur je bij de ROAS op ‘1 euro investeren -> X euro terug in omzet’. Heb je één product, dan is dit prima. Heb je echter veel producten en verschillende inkoopkosten, dan wordt het al lastiger.

Bovendien wordt er bij de ROAS geen rekening gehouden met andere kosten zoals besproken. Het komt dan ook vaak voor dat webshops draaien op een geweldige ROAS, maar onder aan de streep verlies maken. De marketeer zou dan beargumenteren dat de ROAS goed is, maar van omzet kun je…