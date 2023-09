Wat is Odido in vredesnaam? Hier alle antwoorden op je vragen

In een opmerkelijke zet heeft T-Mobile aangekondigd dat het zijn naam en merkidentiteit zal veranderen naar Odido. Deze transformatie is niet alleen een naamsverandering; het is een complete herpositionering van het bedrijf, inclusief Tele2 Mobiel. Odido belooft een betere balans tussen mens en technologie en een klantenservice die daadwerkelijk luistert naar de behoeften van de klant.

Nieuwe missie

De nieuwe missie van Odido is om een betere balans te creƫren tussen mens en technologie. Volgens de directeur van het bedrijf wil Odido zich onderscheiden door beter te luisteren naar de klant en het menselijke aspect in de dienstverlening niet uit het oog te verliezen.

Wat verandert er voor bestaande klanten?

Voor bestaande klanten van T-Mobile en Tele2 Mobiel verandert er momenteel niets aan hun lopende abonnementen. De prijzen, het aantal MB’s en belminuten blijven hetzelfde. Echter, de provider-app en de naam die op de smartphones verschijnt, zijn…