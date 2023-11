Wat is Microsoft Visio en hoe gebruik je het?

De ‘standaard’ office 365 programma’s zoals Outlook, Teams, Word en Excel zijn ons wel bekend. Office 365 heeft echter ook nog wat minder bekende programma’s, die eigenlijk ook heel handig zijn om eens te proberen. Een van deze programma’s is Microsoft Visio: een tool voor het maken van bijvoorbeeld (stoom)diagrammen, werkprocessen, plattegronden en andere visuals. In deze blogpost leggen we uit hoe Visio werkt en geven we een 5-tal handige tips.

Wat is Visio?

Visio is een applicatie binnen het Office 365 pakket, waarmee je professionele diagrammen kunt maken. Het biedt vele standaard sjablonen en vormen die je kunt gebruiken om processen, stroomschema’s en/of bijv. organogrammen te maken.

Waar vind je Microsoft Visio?