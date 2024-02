Wat is inflatie? Volledige uitleg & inflatie betekenis

Leestijd: 6 minuten

Inflatie houdt in dat prijzen stijgen en hierdoor het geld minder waard wordt. In feite betekent het dus dat je vandaag minder kan kopen voor € 1, dan gisteren. Prijzen van goederen en diensten verschuiven constant. De ene keer zakt een prijs en de andere keer gaat er weer ergens een prijs omhoog. Dit soort schommelingen zijn heel normaal en zijn gezond voor de economie.

Het kan echter voorkomen dat deze schommelingen uit balans raken en er vooral veel prijsstijgingen zijn. Dit heet inflatie en kan vervelende gevolgen hebben voor consumenten en huishoudens.

In dit artikel bespreken we de inflatie betekenis, hoe inflatie werkt en hoe het CBS inflatie berekent. Ook bespreken we de verschillen tussen monetaire inflatie en prijsinflatie.

Inflatie betekenis

Inflatie betekent dat er een waardevermindering is in het geld, doordat de prijzen van goederen of diensten stijgen. Zoals gezegd betekent het dus dat je vandaag minder kan kopen voor € 1,…