Wat is het verschil tussen refurbished grade A, B en C?

Bij producten die gemaakt zijn om een lang leven te hebben, zoals auto’s, is investeren in een tweedehands exemplaar een hele gangbare keuze, vooral omdat het prijsverschil met een nieuwe auto vaak groot is. Consumentenelektronica als smartphones en tablets zijn wat minder gemaakt om lang mee te gaan, want producenten willen graag dat je om de paar jaar een nieuwe koopt. Maar een nieuwe smartphone of tablet, zeker als het een iPhone of iPad is, kost een hoop geld. Als je er dan toch een nodig hebt, kun je ook overwegen om te besparen en te investeren in een refurbished apparaat. Dit zijn opgelapte tweedehands apparaten die een tweede leven krijgen. De worden echter vaak geclassificeerd in verschillende gradaties, en het is belangrijk om daarvan op de hoogte te zijn, want deze geven de staan van het product aan na refurbishment. We bespreken het verschil tussen refurbished Grade A, B en C.

Grade A

Grade A is de hoogste en daarmee ook duurste categorie…