Dilan Yeşilgöz, kennen we allemaal als de nieuwe fractievoorzitter van de VVD.

Dilan, vervangt Mark Rutte, die 11 jaarpremier van Nederland. Yeşilgöz, begon als de woordvoerder klimaat, gaswinning en energie van Klaas Dijkhof.

Ze werd als snel minister van Veiligheid en Justitie.

De kans is groot dat Dilan de eerste vrouwelijke president wordt.

Ze staat er uitstekend voor in de peilingen. Ze gaat de strijd aan met Pieter Omtzigt en Frans Timmermans.

Even terug waar we gebleven waren: in dit artikel krijg je antwoord op de vraag ‘wat is het vermogen van Dilan Yeşilgöz’.

© Instagram @dilanyesilgoz_

Het exacte vermogen van Dilan Yeşilgöz is onbekend

Het is niet exact duidelijk wat het vermogen is van Dilan.

Wel weten we dat Dilan Yeşilgöz meer dan 150.000 euro bruto per jaar verdient.

Daarnaast verdient de man van Dilan, René Zegerius, een aardig salaris als programmamanager.

Het was in ieder geval genoeg om…

