wat is het perspectief van Nederland? – Voetbal International

Met de start van de achtste finale in de Champions League en de tussenrondes in de Europa League en Conference League wordt het Europese voetbal deze week hervat. De hoogste tijd om de Nederlandse coëfficiëntensituatie weer eens over het voetlicht te brengen.

De afgelopen jaren beleefde Nederland een opmars zoals die zelden is vertoond op de UEFA-coëfficiëntenlijst, maar dit seizoen lijkt het plafond te zijn aangetikt. Door de uitschakeling van FC Twente en AZ is de Eredivisie nog maar met drie clubs actief, normaal gesproken te weinig om na dit seizoen ten koste van Frankrijk vijfde te staan en een derde rechtstreekse Champions League-plek te veroveren. De Eredivisie vertoeft een beetje op een eiland, want de voorsprong op nummer zeven Portugal is geruststellend. Toch is de coëfficiëntenlijst volatiel genoeg om verschuivingen niet uit te sluiten. Daarom schetsen we de uitgangssituatie van Frankrijk, Nederland en Portugal, de landen die strijden om de felbegeerde…