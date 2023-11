Wat is het nut van compressiekousen voor hardlopers?

Zie jij ook steeds vaker hardlopers met fel gekleurde kousen? Deze compressiekousen worden steeds populairder in de hardloopwereld. De meningen en ervaringen over de kousen zijn echter verdeeld. Sommige lopers dragen compressiekousen graag tijdens het lopen, anderen juist weer na een training. Er zijn ook hardlopers die de kousen onzin, ongemakkelijk en te warm vinden. Wat is eigenlijk het nut van deze kousen?

Waarom draag je compressiekousen?

De sokken geven een opwaartse druk van de enkel naar de knie. Dit zorgt voor een soepele bloedsomloop. De spieren krijgen meer zuurstof waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd. Je hart hoeft hierdoor minder hard te werken om bloed door je lichaam te pompen. Daarnaast zorgt de strakke pasvorm ervoor dat trillingen van de spieren in het onderbeen afnemen. Compressiekousen gebruik je preventief tegen verzuring en blessures, voor herstel na een blessure of om te herstellen na een training. Door de kousen met compressie tijdens en/of na het…