Wat is het beste boekhoudprogramma zzp? ACTUEEL overzicht

Leestijd: 6 minuten

Op deze pagina bieden we je een helder overzicht met het beste boekhoudprogramma zzp 2023. Aan de hand van onze eigen ervaring én onderzoek naar de verschillende boekhoudsoftware voor zzp hebben we deze lijst voor je samengesteld. 👇

Top 5 boekhoudprogramma ZZP

Hieronder vind je een kort overzicht met onze beste boekhoudsoftware voor zzp’ers. Verder op deze pagina gaan we dieper in op de specifieke boekhoudpakketten en maken we de vergelijking.

Top 5 boekhoudprogramma’s

e-Boekhouden.nl – Voor starters / ZZP & 15 maanden gratis (best getest)

(best getest) Ficsus.nl – Boekhoudpakket voor ZZP’ers

MoneyMonk – Boekhouden voor Freelancers & zzp-dienstverleners

AFAS SB+ – Slim boekhouden & complete oplossing

Visma – Makkelijk onlinen boekhouden voor ZZP’ers

Boekhoudprogramma ZZP vergelijken (september, 2023)

Ieder bedrijf is anders. De een zit in de dienstverlening en de ander werkt met een kassasysteem. Hieronder kun je ieder…