Wat is het belang van local SEO en hoe zet je het succesvol in?

Concurrentie in jouw thema en industrie kan op landelijk niveau hevig zijn. Geografische locatie kan dan ook een waardevolle factor zijn die het verschil maakt in vindbaarheid. Local SEO is dan ook een kansrijk proces dat je niet over het hoofd wilt zien. Wat houdt lokale SEO precies in, waarom is het zo belangrijk en hoe behaal je er succes mee?

Wat is het verschil tussen SEO en local SEO?

Bij SEO, oftewel zoekmachineoptimalisatie, richt je je op het verbeteren van je website op allerlei vlakken zodat je beter vindbaar bent op zoekmachines als Google. Ook local SEO houdt zich hiermee bezig, maar dan met een focus op locatie en de doelgroep dichtbij jou. Het verschil zit hem dus in de geografische component.

Waarom is local SEO interessant?

We nemen een algemene zoekterm als voorbeeld. Een potentiële klant uit Utrecht zoekt op ‘slotenmaker’. Google ziet de locatie en toont slotenmakers die zich in de buurt van Utrecht bevinden.

Naast Googles…