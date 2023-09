Wat is er veranderd aan de optiecontracten bij Prosus?

Voor elk aandeel in bezit hebben aandeelhouders door deze gebeurtenis, die ruim van tevoren was aangekondigd, er 1,1796 aandelen per aandeel bij gekregen. Had een aandeelhouder voor de herkapitalisatie 1 aandeel in bezit, dan had hij er na de herkapitalisatie 2,1796.



Als gevolg van deze actie zijn bij de optiecontracten op Prosus de uitoefenprijzen en het onderliggende aantal aandelen aangepast. In de praktijk betekent dit dat de uitoefenprijzen zijn aangepast met een ratio (0,45879978). Het aantal onderliggende aandelen is tegelijkertijd gewijzigd van 100 naar 218 aandelen. Had u bijvoorbeeld het recht om tot en met 15 december 2023 100 aandelen Prosus te mogen aanschaffen aan €…